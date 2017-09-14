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Прикордонники розповіли, скільки
їм пропонували хабарів...

Прикордонники розповіли, скільки їм пропонували хабарів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 16:09

Прикордонники розповіли, скільки їм пропонували хабарів...

Пропонуємо до обговорення:
У нинішньому році українські прикордонники відмовилися від хабарів на суму понад 1,6 мільйона гривень, середній розмір хабара - до 3 тисяч гривень.

Дивися повний текст Прикордонники розповіли, скільки їм пропонували хабарів за 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 16:09

А сколько взяли?Наверное не меньше миллиарда.
sena_2008atp
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