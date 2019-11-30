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Що робити з ФОПами — економіст
пояснив, чого не вистачає...

Що робити з ФОПами — економіст пояснив, чого не вистачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 17:25

Що робити з ФОПами — економіст пояснив, чого не вистачає...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні треба заборонити безпідставно посилювати фіскальний тиск.

Дивися повний текст Що робити з ФОПами — економіст пояснив, чого не вистачає малому бізнесу.
R2
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