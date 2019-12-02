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Тарифи або зарплати: Гончарук позначив пріоритети для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:12
Пропонуємо до обговорення:
Головний задум роботи Кабінету міністрів - це динамічне зростання економіки і доходів для населення, а не зовсім не зниження існуючих тарифів.
Дивися повний текст Тарифи або зарплати: Гончарук позначив пріоритети для роботи уряду
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