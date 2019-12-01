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У 2020 році зростання реальних
доходів громадян значно...

У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:33

У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться.

Дивися повний текст У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться - економіст.
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