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Дивися повний текст \"Не бите, не фарбоване\": як перевірити авто за VIN-кодом.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:30
"Не бите, не фарбоване": як перевірити авто за VIN-кодом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Не бите, не фарбоване\": як перевірити авто за VIN-кодом.
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:30
По win коду определить битое авто можно определить только тогда,когда дтп оформлялось официально.А по поводу покраски вообще бред.Покраска авто может быть по массе причин.
Востаннє редагувалось sena_2008atp в Нед 08 гру, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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