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"Не бите, не фарбоване": як
перевірити авто за VIN-кодом

"Не бите, не фарбоване": як перевірити авто за VIN-кодом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:30

"Не бите, не фарбоване": як перевірити авто за VIN-кодом

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Голованого сервісного центру.

Дивися повний текст \"Не бите, не фарбоване\": як перевірити авто за VIN-кодом.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:30

По win коду определить битое авто можно определить только тогда,когда дтп оформлялось официально.А по поводу покраски вообще бред.Покраска авто может быть по массе причин.
Востаннє редагувалось sena_2008atp в Нед 08 гру, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:31

Кто пишет такие никчемные статьи?
sena_2008atp
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