Завдяки новій програмі співпраці з МВФ в Україні з'явиться більше робочих місць і відбудеться зростання зарплат.
Дивися повний текст Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати швидше — Гончарук.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:34
Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати...
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Дивися повний текст Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати швидше — Гончарук.
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:34
Минус 10% по налогам и сборам, минус 10% по промпроизводству. Куда уж быстрее?
Кто в здравом уме будет создавать в стране с неконкурентоспособной монетарной политикой рабочие места? Каким таким боком рост ЗП к программе МВФ?
Демагог детектед
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