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Нова програма МВФ допоможе
економіці України зростати...

Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:34

Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки новій програмі співпраці з МВФ в Україні з'явиться більше робочих місць і відбудеться зростання зарплат.

Дивися повний текст Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати швидше — Гончарук.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:34

Минус 10% по налогам и сборам, минус 10% по промпроизводству. Куда уж быстрее?
Кто в здравом уме будет создавать в стране с неконкурентоспособной монетарной политикой рабочие места? Каким таким боком рост ЗП к программе МВФ?
Демагог детектед
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:22

Re: Нова програма

В каком направлении рост?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:14

Правильный текст "новая программа мвф поможет грабить украину и ее народ БЫСТРЕЕ"
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:00

Re: Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати...

Ни одно экономическое чудо не было следствием реализации плана МВФ ...
... МВФ - это коррупция
https://youtu.be/3KZGqnjq03s?t=3124
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А еще 200 дней назад это называлося "порошенко продает страну"
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