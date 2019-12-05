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Таким може бути
новий седан Audi A3

Таким може бути новий седан Audi A3
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:30

Таким може бути новий седан Audi A3

Пропонуємо до обговорення:
Audi вже почав дорожні тести седана Audi A3 нового покоління. Його тестують в добре закамуфльованому вигляді, але завдяки Рендер, що з'явилися в Мережі, ми можемо вже уявити, якою буде ця новинка.

Дивися повний текст Таким може бути новий седан Audi A3.
R2
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