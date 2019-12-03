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Підвищення пенсійного віку
для жінок: пояснення ПФУ

Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:42

Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок він підвищується.

Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ.
R2
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