В Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок він підвищується.
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:42
Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ.
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:33
Я правильно понял, что если ранее женщины уходили на пенсию в 55, а мужчины в 60, это была дискриминация женщин по половому признаку, поэтому женщины активно и выступали против такой диcкриминации?
В продолжении темы по гендерному равенству - требуется еще добиться того, чтобы и мужчины начали беременеть и рожать, иначе женщины и мужчины так и будут находиться в неравных условиях!
Додано: Нед 08 гру, 2019 16:33
Re: Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
В библейских книгах много всякого,
но я в восторге от строки,
где "Исаак родил Иакова" -
рожали тоже мужики!
Шли годы. Рушились империи.
А бабы шли косить и жать.
И только позже им доверили
мужскую функцию - рожать.
Наум Сагаловский
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:57
во выкрутились
феминизмом.
Женщины шли раньше на пенсию из-за климакса - они же потом резко начинают болеть.
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