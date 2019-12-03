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Підвищення пенсійного віку
для жінок: пояснення ПФУ

Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:42

Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пенсійний вік для чоловіків становить 60 років, для жінок він підвищується.

Дивися повний текст Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:42

В нашей стране женщины ведь все выдержат и со стажем 40 лет придётся работать до 60
mixa_586
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:33

Я правильно понял, что если ранее женщины уходили на пенсию в 55, а мужчины в 60, это была дискриминация женщин по половому признаку, поэтому женщины активно и выступали против такой диcкриминации?

В продолжении темы по гендерному равенству - требуется еще добиться того, чтобы и мужчины начали беременеть и рожать, иначе женщины и мужчины так и будут находиться в неравных условиях!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:33

Re: Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ

В библейских книгах много всякого,
но я в восторге от строки,
где "Исаак родил Иакова" -
рожали тоже мужики!

Шли годы. Рушились империи.
А бабы шли косить и жать.
И только позже им доверили
мужскую функцию - рожать.

Наум Сагаловский
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 17:57

Сначала установить гендерное равенство в зарплате, а потом в пенсии. Всем известно о существовании гендерных предрассудков, стереотипов, которые в большей части затрагивают именно работающих женщин, что проявляется в более низкой заработной плате, а впоследствии пенсии, по сравнению с мужчинами.
nlisova
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 19:38

Пусть фемитнистки поработают над єтим, как раз до пенсии есть время.
vossmy
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:28

Собаки вы женского рода , чтоб вам капельницы ставили медсестры 60 летние дрожащими руками . Вы на жизненный уровень посмотрите скотыняки.
aleksandrboyko46
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:57

во выкрутились
феминизмом.

Женщины шли раньше на пенсию из-за климакса - они же потом резко начинают болеть.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:33

Re: Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ

nlisova написав:Сначала установить гендерное равенство в зарплате, а потом в пенсии. Всем известно о существовании гендерных предрассудков, стереотипов, которые в большей части затрагивают именно работающих женщин, что проявляется в более низкой заработной плате, а впоследствии пенсии, по сравнению с мужчинами.
Вот только эти предрассудки и стереотипы в большинстве случаев - у самих женщин, недавно было исследование на эту тему, женщины сами ставят в среднем более низкие запросы в резюме, не склонны в большинстве случаев строить карьеру.
Те же, кто таки строит карьеру и работает, зарабатывают не хуже мужчин, никакого неравенства нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:22

Равноправие так равноправие. Гендерная толерантность. Всё ОК.
3x2x3x2
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