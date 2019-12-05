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Підвищення пенсійного віку
для жінок: пояснення ПФУ

Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 07:49

Мне 57 стажа 40 . Нигде не берут на работу даже продавцом.шарахаются узнавая возраст как не знаю от кого
olgaboykova531
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:08

Бред повний!
alyonagrynchuk
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:31

Чего так боты активизировались в теме
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:32

Re: Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ

  galaskay написав:Мне 56лет, страховой стаж 35 лет, я считаю, что уже заработала пенсию.

Аргументация просто железная
Faceless
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