Про це повідомляє Дорожній Адвокат.
Дивися повний текст Коли поліцейський не має права вимагати документи водія \"на руки\".
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Додано: Нед 08 гру, 2019 16:24
Коли поліцейський не має права вимагати документи водія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли поліцейський не має права вимагати документи водія \"на руки\".
Додано: Нед 08 гру, 2019 16:24
"Полицейские часто требуют документы на право управления у водителей, и тогда те вынуждены ходить за ними и просить вернуть документы"
Страсти какие. Ещё остались водители без мобильных телефонов, которые не могут в таком случае просто позвонить на горячую линию и нажаловаться?
"Инспектор возвращает их вместе с постановлением о наложении штрафа."
Интересно, что мешает инспектору выписать постановление, не беря права в руки?
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