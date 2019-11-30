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Коли поліцейський не має права
вимагати документи водія...

Коли поліцейський не має права вимагати документи водія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:24

Коли поліцейський не має права вимагати документи водія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Дорожній Адвокат.

Дивися повний текст Коли поліцейський не має права вимагати документи водія \"на руки\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:24

"Полицейские часто требуют документы на право управления у водителей, и тогда те вынуждены ходить за ними и просить вернуть документы"
Страсти какие. Ещё остались водители без мобильных телефонов, которые не могут в таком случае просто позвонить на горячую линию и нажаловаться?

"Инспектор возвращает их вместе с постановлением о наложении штрафа."
Интересно, что мешает инспектору выписать постановление, не беря права в руки?
moveton
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