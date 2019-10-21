Про це повідомляє прес-служба ДПС.
Дивися повний текст Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 23:37
Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС
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Дивися повний текст Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС.
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:37
Ми разом це зробили! Народ вимагає ще підвищити податки і збори! Президент зробіть це! Народ благає вас.
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