RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто зможе безкоштовно
користуватись програмами РРО - ДПС

Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:37

Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Дивися повний текст Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92265
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:37

Ми разом це зробили! Народ вимагає ще підвищити податки і збори! Президент зробіть це! Народ благає вас.
knoppixx
 
Повідомлень: 316
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад
R2 » Нед 17 лис, 2019 01:05
2 291
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 12:06
RomanTik
Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в...
R2 » Вів 05 лис, 2019 22:11
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 23:40
moveton
Пенсіонерам хочуть заборонити безкоштовно їздити в...
R2 » Пон 21 жов, 2019 22:05
9 585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 21:06
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.