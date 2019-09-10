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Microsoft випустить
дешеву версію Xbox

Microsoft випустить дешеву версію Xbox
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 06:17

Microsoft випустить дешеву версію Xbox

Пропонуємо до обговорення:
Видання TheVerge, посилаючись на джерела, обізнані про плани Microsoft, повідомило, що на даний момент компанія планує випустити відразу дві нові приставки Xbox до різдвяного сезону продажів наступного року.

Дивися повний текст Microsoft випустить дешеву версію Xbox.
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