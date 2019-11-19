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Найбільший банк Італії заявив
про масштабні скорочення штату

Найбільший банк Італії заявив про масштабні скорочення штату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:37

Найбільший банк Італії заявив про масштабні скорочення штату

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший італійський банк UniCredit пообіцяв акціонерам провести зворотний викуп акцій на 2 млрд євро ( 2,2 мільярда), але попередив про слабке зростання прибутку, незважаючи на плани скоротити 9% персоналу.

Дивися повний текст Найбільший банк Італії заявив про масштабні скорочення штату.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:38

Перший звоночек кризиса...
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