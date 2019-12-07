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В Україні будуть продавати
Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)

В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:11

В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung презентувала в Україні гнучкий смартфон Galaxy Fold. Смартфон буде продаватися за ціною від 56 999 грн на двох кольорах: Black і Silver. Продажі починаються з 21 грудня.

Дивися повний текст В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:11

Можно начать с
https://www.escobarinc.com/product/fold1/
за 350 долларов.
Angelo77
 
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