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В уряді повідомили, де в Україні дороги будуватимуть з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України повідомило, що анонсований напередодні перехід на використання відходів виробництва, зокрема металургії, під час ремонту та будівництва доріг відбудеться у 6 областях.
Дивися повний текст В уряді повідомили, де в Україні дороги будуватимуть з відходів виробництва
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:20
Эра бетонных дорог уже в прошлом?..
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:26
Так давно треба щось таке робити ... Вже ж і шини десь в дороги покришені подрібнені додають ...
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