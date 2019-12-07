Про це розповів економіст Борис Кушнірук.
Дивися повний текст Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24
Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ.
Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24
скільки ж можна говорити - немає ніяких КОНКРЕТНИХ домовленостей.
є дзвінок клієнта в банк з питанням: "а ви дасте мені кредит?"
є відповідь банка: "звичайно! із задоволенням! якщо ви виконаєте всі умови, які ми пред'являємо до клієнтів".
і є галас у змі: "ми з банком досягли домовленості!!!!!!!!!!!"
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