RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіст назвав основні
плюси від домовленості з МВФ

Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24

Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Борис Кушнірук.

Дивися повний текст Економіст назвав основні плюси від домовленості з МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92269
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:24

скільки ж можна говорити - немає ніяких КОНКРЕТНИХ домовленостей.

є дзвінок клієнта в банк з питанням: "а ви дасте мені кредит?"
є відповідь банка: "звичайно! із задоволенням! якщо ви виконаєте всі умови, які ми пред'являємо до клієнтів".
і є галас у змі: "ми з банком досягли домовленості!!!!!!!!!!!"
simpson_ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик... 1, 2
R2 » Нед 08 гру, 2019 10:26
17 2451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 09:30
sequence
Що робити з ФОПами — економіст пояснив, чого не вистачає...
R2 » Суб 07 гру, 2019 17:25
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 гру, 2019 16:40
alex_dvornichenko
НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку
R2 » П'ят 06 гру, 2019 17:09
2 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 20:17
Angelo77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.