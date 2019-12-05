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Уряд анонсував нову програму енергоефективності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін з 2020 року планує запровадити нову програму запровадження енергоефективних заходів.
Дивися повний текст Уряд анонсував нову програму енергоефективності
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Додано: Пон 09 гру, 2019 10:44
Идея хорошая, а реализация будет - как всегда, т.е. нереальной.
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Чет 05 гру, 2019 16:34
ssnet
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