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Уряд анонсував нову
програму енергоефективності

Уряд анонсував нову програму енергоефективності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:43

Уряд анонсував нову програму енергоефективності

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін з 2020 року планує запровадити нову програму запровадження енергоефективних заходів.

Дивися повний текст Уряд анонсував нову програму енергоефективності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:44

Идея хорошая, а реализация будет - как всегда, т.е. нереальной.
zloy_ukr
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