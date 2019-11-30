Кабінет міністрів України планує стягнути з колишніх власників "ПриватБанку" кошти, витрачені під час його націоналізації.
Дивися повний текст У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку гроші, витрачені під час націоналізації.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 11:10
У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку...
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Дивися повний текст У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку гроші, витрачені під час націоналізації.
Додано: Пон 09 гру, 2019 11:44
Igorten
Якраз на 5,5млрд подасть позов держава - і Коломойському лишиться цого 2 млрд.
Додано: Вів 10 гру, 2019 02:02
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