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У Кабміні хочуть стягнути з
екс-власників Приватбанку...

У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:10

У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує стягнути з колишніх власників "ПриватБанку" кошти, витрачені під час його націоналізації.

Дивися повний текст У Кабміні хочуть стягнути з екс-власників Приватбанку гроші, витрачені під час націоналізації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:10

А что там с 7,5 млрд что Коломойский отсудил ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:44

Igorten
Якраз на 5,5млрд подасть позов держава - і Коломойському лишиться цого 2 млрд.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:10

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blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:55

і що ж чи хто ж йому мішає? Зе чи аваков, чи бодьо? Чи всі разом?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:02

  igorbuda52 написав:і що ж чи хто ж йому мішає? Зе чи аваков, чи бодьо? Чи всі разом?


Вот вас колбасит после проигрыша Порошенка, не унывайте мож вернется :)
Igorten
 
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