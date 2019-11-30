Компанія Sony запатентувала портативний пристрій для відеоігор. Заявка з'явилася в бюро по патентах і товарних знаків США.
Дивися повний текст Sony запатентувала портативну \"консоль\" для відеоігор (фото).
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Додано: Пон 09 гру, 2019 11:12
Sony запатентувала портативну "консоль" для відеоігор (фото)
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Дивися повний текст Sony запатентувала портативну \"консоль\" для відеоігор (фото).
Додано: Пон 09 гру, 2019 11:13
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