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Sony запатентувала портативну
"консоль" для відеоігор (фото)

Sony запатентувала портативну "консоль" для відеоігор (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:12

Sony запатентувала портативну "консоль" для відеоігор (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Sony запатентувала портативний пристрій для відеоігор. Заявка з'явилася в бюро по патентах і товарних знаків США.

Дивися повний текст Sony запатентувала портативну \"консоль\" для відеоігор (фото).
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