Сиделка в Германию с немецким языком

Додано: Пон 09 гру, 2019 13:15

Обязанности:

Уход за мобильными и неподвижными клиентами

Помощь с приемом пищи, личной гигиеной и других повседневных делах

Управление приемом лекарств

Измерение давления

Реабилитация

Поддержание порядка и готовка, если пациент живет один

Преимущества работы с нами:

Проживание и питание за счет пациента

У нас для вас самое широкое предложение актуальных вакансий.

Вы не платите никаких регистрационных или брокерских сборов.

У вас нет командировочных расходов. Мы позволим вам путешествовать, не оплачивая поездку заранее.

Наша рабочая группа является одним из крупнейших кадровых агентств. Она состоит из более чем 100 профессиональных консультантов, которые доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Через нас у вас есть возможность работать по трудовому договору, который дает вам право на все социальные льготы, такие как отпуск, пенсия и т. д.

Проверка знаний языка по телефону. Зп от 1100 евро в зависимоти от знания язык и опыта.

Требования:

Немецкий язык минимально А2

Возраст до 65 лет

Пасспорт ЕС