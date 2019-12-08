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Втрати економіки України від агресії РФ становлять від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 13:32
Пропонуємо до обговорення:
Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП.
Дивися повний текст Втрати економіки України від агресії РФ становлять від $50 млрд до $150 млрд - Милованов
.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 13:32
а после майдана 3.0 ? какова будет остаточная стоимость
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