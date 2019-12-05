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АМКУ побачив недобросовісну
конкуренцію в акції мережі NOVUS

АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 13:59

АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в юридичній компанії ADS Legal Group.

Дивися повний текст АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 13:59

по ходу АМКУ там немає чим іншим займатись....
navrozkiy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:15

Красавчики
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:49

Re: NOVUS

т.е. если бы -30% распространялось на все импортное пиво, то это была бы добросовестная конкуренция?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:52

Если написали "-30% НА ВСЕ ИМПОРТНЕ ПИВО" - значит должно быть на "ВСЁ ИМПОРТНОЕ ПИВО, А НЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ"
Вкладчик1234
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