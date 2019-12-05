Про це повідомили в юридичній компанії ADS Legal Group.
Дивися повний текст АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 13:59
АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS.
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:49
Re: NOVUS
т.е. если бы -30% распространялось на все импортное пиво, то это была бы добросовестная конкуренция?
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:52
Если написали "-30% НА ВСЕ ИМПОРТНЕ ПИВО" - значит должно быть на "ВСЁ ИМПОРТНОЕ ПИВО, А НЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ"
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