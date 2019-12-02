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Газпром: доходів від експорту більше не вистачає для...
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.
Дивися повний текст Газпром: доходів від експорту більше не вистачає для субсидування \"Газпрому\" на російському ринку
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:04
Не понимаю при чем тут РАО "Газпром " к украине.
Уважаем РАО "Газпром" но не понимаем авторов и статиистики.
А доходов от экспорта Нафтогаза на что хватает - только на зарплаты Коболева- Витренко ГончарукаЗеленского или как?
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blueiceua
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:28
blueiceua написав:
Не понимаю при чем тут РАО "Газпром " к украине.
Уважаем РАО "Газпром" но не понимаем авторов и статиистики.
А доходов от экспорта Нафтогаза на что хватает - только на зарплаты Коболева- Витренко ГончарукаЗеленского или как?
Тебе же за счёт Газпрома зарплату платят. Ты хоть бы название страны, из которой якобы пишешь, с большой буквы писал.
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Vint
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:54
Vint
Ну, когда страна с которой пишу - начнет беспокоться о своих гражданах сразу же начну писать ее с большой буквы.
Очень хочу чтобы украина наконец-то превратилась в государство еоторое заботиться о своих гражданах украины
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blueiceua
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