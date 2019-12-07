|
|
|
Газпром: доходів від експорту більше не вистачає для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.
Дивися повний текст Газпром: доходів від експорту більше не вистачає для субсидування \"Газпрому\" на російському ринку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92294
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:28
blueiceua написав:
Не понимаю при чем тут РАО "Газпром " к украине.
Уважаем РАО "Газпром" но не понимаем авторов и статиистики.
А доходов от экспорта Нафтогаза на что хватает - только на зарплаты Коболева- Витренко ГончарукаЗеленского или как?
Тебе же за счёт Газпрома зарплату платят. Ты хоть бы название страны, из которой якобы пишешь, с большой буквы писал.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1268
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:32
blueiceua
А країна і не має піклуватися про своїх громадян, на відміну від держави.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:50
blueiceua
Слухай, "незалежний" - читай уважно терміни формулювання. І, до речі, за підміну понять теж є кримінальна відповідальність.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:14
jeugen написав:blueiceua
Слухай, "незалежний" - читай уважно терміни формулювання. І, до речі, за підміну понять теж є кримінальна відповідальність.
Не обращайте внимания: у меня начинает появляться подозрение, что это кто-то чат-бот тестирует -- иногда ну полный бред пишется под учеткой.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1347
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:27
Очевидно же что blueiceua - самый глупый ольгинский бот который только на количество постов работает.
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|