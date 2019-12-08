|
|
Угода з МВФ дозволить Україні отримати 500 мільйонів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:09
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявляє, що угода з Міжнародним валютним фондом дозволить отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на вигідних умовах в найближчі місяці.
Дивися повний текст Угода з МВФ дозволить Україні отримати 500 мільйонів євро від Євросоюзу - Маркарова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92280
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:10
Маркарова - когда украина будет незаыисимой а не подстилкой мвф и прочих денежных мешков?
Когда маркарова начнет думать о народе украины и его благосостоянии и уровне жзни????!!!
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему