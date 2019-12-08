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Угода з МВФ дозволить Україні
отримати 500 мільйонів...

Угода з МВФ дозволить Україні отримати 500 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:09

Угода з МВФ дозволить Україні отримати 500 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявляє, що угода з Міжнародним валютним фондом дозволить отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на вигідних умовах в найближчі місяці.

Дивися повний текст Угода з МВФ дозволить Україні отримати 500 мільйонів євро від Євросоюзу - Маркарова.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:10

Маркарова - когда украина будет незаыисимой а не подстилкой мвф и прочих денежных мешков?
Когда маркарова начнет думать о народе украины и его благосостоянии и уровне жзни????!!!
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