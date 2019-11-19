Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази (інфографіка).
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:10
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази (інфографіка).
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:11
В заголовке ошибка, не продажи, а покупки. Правда тут вся статья ошибка на ошибке.
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