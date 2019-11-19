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НБУ збільшив продаж валюти
на міжбанку в 2,4 рази...

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:10

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 2,4 рази (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:11

В заголовке ошибка, не продажи, а покупки. Правда тут вся статья ошибка на ошибке.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:46

кто-то с бодуна статью наклацал? Проверьте и исправьте все...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:12

Увольте того, кто эту статью накатал!!!
myshapiton
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