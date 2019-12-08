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Україна та МВФ домовилися про нову програму на 4 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками розмови глави держави з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:12
Когда украина начнет бк=еспокоится о благополучи собственных граждан а не об инересах мвф?
Более 30 % бюдета уходит на оплату грабежей мвф!!!
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