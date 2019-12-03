|
|
Зеленський підписав закон для анбандлінгу "Нафтогазу"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 9 грудня.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон для анбандлінгу \"Нафтогазу\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92280
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50
закон для чего?..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3594
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|139
|
|
|1
|92
|
|
|21
|1522
|
Сер 04 гру, 2019 10:37
sal