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Зеленський підписав закон
для анбандлінгу "Нафтогазу"

Зеленський підписав закон для анбандлінгу "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50

Зеленський підписав закон для анбандлінгу "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 9 грудня.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон для анбандлінгу \"Нафтогазу\".
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50

закон для чего?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:34

  sal написав:закон для чего?..

Только что проверил: Гугл все еще работает...
_hunter
 
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