Як повідомляється на сайті суду, слухання пройдуть з 9 по 12 грудня.
Дивися повний текст Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту Януковича».
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51
Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту Януковича».
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51
Якакие там слушания.
Офиициальное правительство продало акции Госсзайма государства украина выпущенные ирландсой биржей - их просто купили.
Будьте ласкави - погасите кредит. Все . Что рассматривать.
Если кредит не возвращаетс- арестовывается имущество типа государства украина.
Все.
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