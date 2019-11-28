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Верховний суд Британії проведе
слухання щодо «кредиту...

Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51

Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті суду, слухання пройдуть з 9 по 12 грудня.

Дивися повний текст Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту Януковича».
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51

Якакие там слушания.
Офиициальное правительство продало акции Госсзайма государства украина выпущенные ирландсой биржей - их просто купили.
Будьте ласкави - погасите кредит. Все . Что рассматривать.
Если кредит не возвращаетс- арестовывается имущество типа государства украина.
Все.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:33

Це так по простому. Зараз рулить політична доцільність.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:24

Дикий не Дикий, да тут и экономической достаточно. Если эти деньги фактически были просто покладены в карман Яныка, то довольно обидно отдавать их из нынешнего госбюджета.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:52

  moveton написав:Дикий не Дикий, да тут и экономической достаточно. Если эти деньги фактически были просто покладены в карман Яныка, то довольно обидно отдавать их из нынешнего госбюджета.


И на бланках облигаций так прямо и написано "если деньги за них будут просто положены в карман Яныка, погашению они не подлежат".
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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