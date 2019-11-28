Як повідомляється на сайті суду, слухання пройдуть з 9 по 12 грудня.
Дивися повний текст Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту Януковича».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51
Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд Британії проведе слухання щодо «кредиту Януковича».
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:51
Якакие там слушания.
Офиициальное правительство продало акции Госсзайма государства украина выпущенные ирландсой биржей - их просто купили.
Будьте ласкави - погасите кредит. Все . Что рассматривать.
Если кредит не возвращаетс- арестовывается имущество типа государства украина.
Все.
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:24
Дикий не Дикий, да тут и экономической достаточно. Если эти деньги фактически были просто покладены в карман Яныка, то довольно обидно отдавать их из нынешнего госбюджета.
Додано: Вів 10 гру, 2019 06:52
И на бланках облигаций так прямо и написано "если деньги за них будут просто положены в карман Яныка, погашению они не подлежат".
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 10 гру, 2019 07:56
Не настолько хорошо, иначе и суд бы не понадобился. Но признание сделки ничтожной в связи с признаками мошенничества и фиктивности - это не редкость в экономическом судопроизводстве. Поэтому нельзя сказать, что хотят странного. Убедят ли суд - это другой вопрос.
Додано: Вів 10 гру, 2019 08:51
Я взял кредит в банке, что-бы дать взятку ментам, так что, теперь можно не отдавать?
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:47
Попаданец
Ти не зовсім схожий приклад привів. Коректніше було б, аби тебе привели в суд зі стволом біля скроні за для того, аби ти взяв кредит. І привів би тебе власник цього банку.
Оце вже шахрайство.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:24
Не совсем непонятно к чему это. Мы говорим о ситуации, когда мошенник взял кредит на чужое имя. В этом случае тот, на которого кредит повесили, может быть терпилой и просто отдать кредит, может ещё и погоняться за мошенником самостоятельно, а может и доказать в суде, что брали без него. Если суд ещё и согласится, что банк был в доле, то точно присудит, что это теперь проблема банка.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:33
ну если украина считает, что русофашисткая педерация должна за крым и донбасс 150 млрд дол, то можно эти 3 млрд вычесть из этих 150. Останется 147.
|