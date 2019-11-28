Третина українців думають про переїзд на роботу за...

Kudrjavuy написав:

https://replyua.net/news/182965-ukraincy-rabotayuschie-za-rubezhom-ne-ohotno-veryat-vlasti-vozvraschatsya-nikto-ne-sobiraetsya-romanenko.htmlПрограмма президента Зеленского, получившая название «Возвращайся и оставайся», пока что вызывает смех у тех украинцев, которые уже несколько лет трудятся ща рубежом. К тому же, кредит для ведения бизнеса под 5 и больше процентов – это далеко не маленькая сумма.Комментируя информацию, известный политический обозреватель Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что он пообщался в Варшаве с друзьями – молодыми ребятами 25 и старше лет. Никто не собирается возвращаться в Украину. Дальше мигрировать в более интересные локации на Западе – да. В Украину? Никогда.Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех,и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.