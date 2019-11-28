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Третина українців думають
про переїзд на роботу за...

Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:50

  Oleh1969 написав:із чого видно що 10.85% українців живуть іллюзіями . Мабуть вони уявляють собі в Німечині чистеньких добропорядних бюргерів що частують гостей ковбаскою на паличці . Нехай поїдуть туди , поживуть там поруч з турками , ще якімось сірійцями — хотітимуть будь-куди лише не в Німечину .

Добро пожаловать в московию.
После московии Вы точно будете согласны хоть в Малазию.
- Там ожидают не "жить", а "работать".
Как вы живёте, ваша ориентация, религия, пол,... - это ни кого не волнует.

А свій гайок та вишневий садок - нелюдь вигорне у балку, та продасть землю, бо це є "бізнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:57

https://replyua.net/news/182965-ukrainc ... nenko.html
Программа президента Зеленского, получившая название «Возвращайся и оставайся», пока что вызывает смех у тех украинцев, которые уже несколько лет трудятся ща рубежом. К тому же, кредит для ведения бизнеса под 5 и больше процентов – это далеко не маленькая сумма.

Комментируя информацию, известный политический обозреватель Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что он пообщался в Варшаве с друзьями – молодыми ребятами 25 и старше лет. Никто не собирается возвращаться в Украину. Дальше мигрировать в более интересные локации на Западе – да. В Украину? Никогда.

Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:25

Re: Третина українців думають про переїзд на роботу за...

В этой стране престижно не работать, а красть. Вот прямо сегодня об этом написано у НАБУ:
...Чи можна поновити кримінальні справи з незаконного збагачення, закриті через визнання відповідної статті неконституційною?
Ні. Всі кримінальні провадження, кваліфіковані за ст.368-2 КК України (попередня редакція статті за незаконне збагачення, визнана неконституційною у лютому 2019 року), закрито. Відновити їх неможливо. В т.і. і з метою застосування механізму цивільної конфіскації.
...Яким є термін позовної давнини щодо необґрунтованих активів?
4 роки від дня набуття таких активів у власність. При цьому позов можуть подати лише щодо статків, набутих після набрання чинності нової редакції про незаконне збагачення, тобто з 28 листопада 2019 року.
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/ph ... %3Btheater
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:06

  Kudrjavuy написав:https://replyua.net/news/182965-ukraincy-rabotayuschie-za-rubezhom-ne-ohotno-veryat-vlasti-vozvraschatsya-nikto-ne-sobiraetsya-romanenko.html
Программа президента Зеленского, получившая название «Возвращайся и оставайся», пока что вызывает смех у тех украинцев, которые уже несколько лет трудятся ща рубежом. К тому же, кредит для ведения бизнеса под 5 и больше процентов – это далеко не маленькая сумма.

Комментируя информацию, известный политический обозреватель Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что он пообщался в Варшаве с друзьями – молодыми ребятами 25 и старше лет. Никто не собирается возвращаться в Украину. Дальше мигрировать в более интересные локации на Западе – да. В Украину? Никогда.

Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.

Позвольте с Вами не согласиться.
5% - это низкий процент.
И на западе наши в основном работают не мозгами.

Эксперт по ходу придуманный.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:20

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.

Позвольте с Вами не согласиться.
5% - это низкий процент.
...

Во-первых: смотря с чем сравнивать. -- с текущими "под 30%" -- очень даже низкий. Если с 1.75 Британии -- как-то уже и не низкий, вроде...
Во-вторых: не может ставка кредита быть ниже инфляции -- именно это и вызывает хохот.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:17

у нас переважна більшість людей мешкають в окремих квартирах . Можливо з батьками чи з родичами , але все одно не з сусідами в кімнаті . Де в нас є гостели по 4 двох'ярусних ліжка на кімнату ? Можливо десь є у великіх містах , але я не знаю жодного .
Oleh1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38

Kudrjavuy , для порівняння — Польща . Люди їдуть на 3 місяці спробувати і потім роблять картку сталого побуту і залишаються .
Хто поїхав після Польщі/Чехії до Німеччини — допрацьовують контракт і більше не збираються туди і іншим відраджують .
Oleh1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:11

  M-A-X написав:Позвольте с Вами не согласиться.
5% - это низкий процент.
И на западе наши в основном работают не мозгами.

Эксперт по ходу придуманный.


  Oleh1969 написав:Kudrjavuy , для порівняння — Польща . Люди їдуть на 3 місяці спробувати і потім роблять картку сталого побуту і залишаються .
Хто поїхав після Польщі/Чехії до Німеччини — допрацьовують контракт і більше не збираються туди і іншим відраджують .


Мы вероятно об одном и том же, но с разных колоколен.

...Выехали,...- фирма в Польше и Германии. Младший заканчивает Польский университет.
Получили польское гражданство, сейчас стоят на получение немецкого.
Слово "Украина" - вызывает неподдельную дрожь и отвращение, но любов к дому и родителям. У детей, "Украина" уже ни с чем хорошим не ассоциируется - никаких эмоций, разве что там живут бабушки и дедушка(не о себе, о близких)

В Украине какое количество "фирм" с Лондонской, Кипрской, Латвийской, немецкой, ... и иными регистрациями?
- Вы мине хотите рассказать, что за ними стоят иноземцы? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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