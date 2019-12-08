Поринь у коло друзів разом з Visa

Цього року вперше відкрилася святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» — ROSHEN Winter Village.
На Деміївській площі в Києві (пр. Науки, 1) розміщена величезна відкрита ковзанка із казковою ялинкою та новорічним ярмарком.
Тільки з карткою Visa можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%, ця ж знижка діє на компліменти та приємні пропозиції на території ковзанки. Ковзанка працює до 8 березня 2020 року.
Так само традиційно в Харкові та Дніпрі на головних площах із 7 грудня 2019 року відкриються ковзанки ROSHEN, знижки за умови сплати карткою Visa за квиток становитимуть 15%.
Всі ці спеціальні привілеї дійсні для всіх продуктів Visa!