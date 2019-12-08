RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Поринь у коло
друзів разом з Visa

Поринь у коло друзів разом з Visa
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:43

Поринь у коло друзів разом з Visa

Ідея Банк запрошує приєднатися до партнерської із міжнародною платіжною системою Visa акції «Поринь у коло друзів разом з Visa» на ROSHEN Winter Village у Києві, Харкові та Дніпрі.
Цього року вперше відкрилася святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» — ROSHEN Winter Village.
На Деміївській площі в Києві (пр. Науки, 1) розміщена величезна відкрита ковзанка із казковою ялинкою та новорічним ярмарком.
Тільки з карткою Visa можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%, ця ж знижка діє на компліменти та приємні пропозиції на території ковзанки. Ковзанка працює до 8 березня 2020 року.
Так само традиційно в Харкові та Дніпрі на головних площах із 7 грудня 2019 року відкриються ковзанки ROSHEN, знижки за умови сплати карткою Visa за квиток становитимуть 15%.
Всі ці спеціальні привілеї дійсні для всіх продуктів Visa!
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... o-aktsiyi/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:44

Різдвяна подорож до Лапландії

Ідея Банк бере учать у партнерській акції міжнародної платіжної системи Visa та мережі брендової косметики і парфумерії Bomond.

Умовами акції передбачено, що в період 02–15 грудня 2019 р. при розрахунках картками Visa від Ідея Банку на суму від 1 тис. грн покупець отримує подвійний шанс виграти одну з 3-х подорожей на двох до Лапландії.

За кожні витрачені на приємні покупки для краси 1000 грн покупець має можливість заповнити анкету для участі у розіграші.

А розрахунок карткою Visa удвічі збільшує шанси на виграш: покупець отримує 2 анкети замість однієї.

Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників у магазині Bomond 22.12 в ЦУМ (м. Київ).

Переможцям одразу зателефонують організатори, розмова буде транслюватися для усіх присутніх на розіграші, який проведе сам Санта!

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... ozrakhunk/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14480)
09.12.2019 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.