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Чи буде пенсія по досягненні
пенсійного віку без...

Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:05

Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з українським законодавством, людина може розраховувати на тимчасову державну соціальну допомогу.

Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:06

1638 гривен. Моя мама с 37-летним стажем получает 2000. Разница офигенная.
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