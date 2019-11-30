Згідно з українським законодавством, людина може розраховувати на тимчасову державну соціальну допомогу.
Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:05
Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:06
1638 гривен. Моя мама с 37-летним стажем получает 2000. Разница офигенная.
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