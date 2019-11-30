Згідно з українським законодавством, людина може розраховувати на тимчасову державну соціальну допомогу.
Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:05
Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:06
1638 гривен. Моя мама с 37-летним стажем получает 2000. Разница офигенная.
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:39
Добре,мінімальна-піднялася!
Максимальна-піднялася!
Чому ж я не бачу що піднялася середня???
Додано: Пон 09 гру, 2019 20:51
Рост размера максимальной пенсии должен как-то обращать внимание и на мин.пенсию- делайте максимальную пенсию фиксированной без индексации хоть раз в год, а то как-то жирновато (74.00-добавка к 1600.00 и 740.00 к 16000.00)....
Додано: Вів 10 гру, 2019 02:12
Математическая формула выведеная для пенсионного начисления грабительская и она характерезует быстрое сокращение пенсионеров. 2014 год-14 миллионов уже в 2019 - 11 миллионов человек. Надееться на правительство бесполезно. Люди в правительстве о нас и не думают, такая задача не стоит.
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:51
Re: Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:36
Re: Чи буде пенсія?.. ні
Со старостью на Украине не ко всем приходят мудрость и пенсия.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:44
Эта суровая реальность не касается прокуроров, судей...
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:49
Так у суддів навіть пенсії немає - бідні вони нещасні ... Тільки пожиттєве утримання ... Наскільки більше максимальної ?
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