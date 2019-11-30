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Чи буде пенсія по досягненні
пенсійного віку без...

Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:05

Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з українським законодавством, людина може розраховувати на тимчасову державну соціальну допомогу.

Дивися повний текст Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без наявності необхідного страхового стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:06

1638 гривен. Моя мама с 37-летним стажем получает 2000. Разница офигенная.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:39

Добре,мінімальна-піднялася!
Максимальна-піднялася!
Чому ж я не бачу що піднялася середня???
yanenko1474w
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:51

Рост размера максимальной пенсии должен как-то обращать внимание и на мин.пенсию- делайте максимальную пенсию фиксированной без индексации хоть раз в год, а то как-то жирновато (74.00-добавка к 1600.00 и 740.00 к 16000.00)....
viktortimankov
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:12

Математическая формула выведеная для пенсионного начисления грабительская и она характерезует быстрое сокращение пенсионеров. 2014 год-14 миллионов уже в 2019 - 11 миллионов человек. Надееться на правительство бесполезно. Люди в правительстве о нас и не думают, такая задача не стоит.
sergey_budyak_66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:51

Re: Чи буде пенсія по досягненні пенсійного віку без...

  sergey_budyak_66 написав:Математическая формула выведеная для пенсионного начисления грабительская

Она исходит из суровой реальности - некому платить высокие пенсии миллионам пенсионеров, когда в стране официально работают за белую зарплату не больше половины реально занятых
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:36

Re: Чи буде пенсія?.. ні

Со старостью на Украине не ко всем приходят мудрость и пенсия.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:44

  Faceless написав:
  sergey_budyak_66 написав:Математическая формула выведеная для пенсионного начисления грабительская

Она исходит из суровой реальности - некому платить высокие пенсии миллионам пенсионеров, когда в стране официально работают за белую зарплату не больше половины реально занятых

Эта суровая реальность не касается прокуроров, судей...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:49

  ruvex написав:
  Faceless написав:
  sergey_budyak_66 написав:Математическая формула выведеная для пенсионного начисления грабительская

Она исходит из суровой реальности - некому платить высокие пенсии миллионам пенсионеров, когда в стране официально работают за белую зарплату не больше половины реально занятых

Эта суровая реальность не касается прокуроров, судей...

Так у суддів навіть пенсії немає - бідні вони нещасні ... Тільки пожиттєве утримання ... Наскільки більше максимальної ?
Puente
 
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