Про це в Facebook написав глава "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з \"чорної п'ятниці\".
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:40
"Укрпошта" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з \"чорної п'ятниці\".
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:52
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