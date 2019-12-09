"Укрпошта" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з...
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook написав глава "Укрпошти" Ігор Смілянський.
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\"Укрпошта\" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з \"чорної п'ятниці\"
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R2
Робот новин
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:40
откуда борт?
sal
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42
sal написав:
откуда борт?
Если 747, то точно из Кракова.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:50
Мабуть Естонія
Rainbow
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:52
sal написав:
откуда борт?
Судя по фото некоторых мешков -- Китай.
Но да -- в лучших традициях маркетингового креатива рассказали про все, кроме самого главного...
_hunter
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:51
summacut
С каких это радостей? Краков не принимает и, соответственно, не отправляет 747 бобиков. А мы регулярно принимаем Silk Way из Китая транзитом через Гейдара Алиева. И никакая пятница тут ни при чем.
Vovick
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Додано: Вів 10 гру, 2019 00:11
Посылки по 200 грамм каждая?
Gastarbaiter
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Додано: Вів 10 гру, 2019 02:18
Мои пришли еще 2 недели назад в Украину, и благополучно лежат на таможне, думаю пролежат до рождества минимум
NDV
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