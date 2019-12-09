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"Укрпошта" прийняла Боїнг
747 з мільйоном посилок з...

"Укрпошта" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:40

"Укрпошта" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook написав глава "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з \"чорної п'ятниці\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:40

откуда борт?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42

  sal написав:откуда борт?

Если 747, то точно из Кракова.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:50

Мабуть Естонія
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:52

  sal написав:откуда борт?

Судя по фото некоторых мешков -- Китай.
Но да -- в лучших традициях маркетингового креатива рассказали про все, кроме самого главного...
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:51

summacut С каких это радостей? Краков не принимает и, соответственно, не отправляет 747 бобиков. А мы регулярно принимаем Silk Way из Китая транзитом через Гейдара Алиева. И никакая пятница тут ни при чем. Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:11

Посылки по 200 грамм каждая?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:18

Re:

Мои пришли еще 2 недели назад в Украину, и благополучно лежат на таможне, думаю пролежат до рождества минимум
NDV
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