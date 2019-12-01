RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко переписав на
сина аграрний бізнес

Порошенко переписав на сина аграрний бізнес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42

Порошенко переписав на сина аграрний бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дивися повний текст Порошенко переписав на сина аграрний бізнес.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42

Да шоб он и его родственнички жили на одну минимальную ЗП!!!!
Галина441
 
Повідомлень: 81
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denkauk, MSN [Bot], summacut і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка)
R2 » П'ят 06 гру, 2019 13:10
1 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 13:10
Конрад Карлович
Порошенко передав сину 10% акцій Міжнародного...
R2 » Вів 03 гру, 2019 15:24
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 15:24
sal
Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес 1, 2, 3
R2 » Нед 01 гру, 2019 15:36
22 1010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 18:47
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79346)
09.12.2019 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.