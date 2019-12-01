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Порошенко переписав на сина аграрний бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Дивися повний текст Порошенко переписав на сина аграрний бізнес
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:42
Да шоб он и его родственнички жили на одну минимальную ЗП!!!!
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