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Міжбанк: долар був
"врятований" від обвалу

Міжбанк: долар був "врятований" від обвалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:50

Міжбанк: долар був "врятований" від обвалу

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок був надзвичайно цікавим днем на валютному ринку і залишиться ним до глибокого вечора навіть після закриття міжбанку.

Дивися повний текст Міжбанк: долар був \"врятований\" від обвалу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:50

для населення низький долар означає одне-зростання цін життя в доларовому еквіваленті.
Польща 95 бензин 4,92 зл/3,85=1,28 дол. Україна 30,70грн/23,65=1,3 дол.
igorbuda52
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