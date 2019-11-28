Понеділок був надзвичайно цікавим днем на валютному ринку і залишиться ним до глибокого вечора навіть після закриття міжбанку.
Дивися повний текст Міжбанк: долар був \"врятований\" від обвалу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:50
Міжбанк: долар був "врятований" від обвалу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар був \"врятований\" від обвалу.
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:50
для населення низький долар означає одне-зростання цін життя в доларовому еквіваленті.
Польща 95 бензин 4,92 зл/3,85=1,28 дол. Україна 30,70грн/23,65=1,3 дол.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:52
Уже несколько лет как покупаю (на оптовом) польский сыр вместо отечественного. При одинаковой цене польский вкуснее и без пальмового масла. Фактически польский дешевле т.к. в его цену входит дальняя дорога и растаможка (либо хабрь если контрабасом).
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 10 гру, 2019 09:16
Re: Міжбанк: долар був
Вы что? Быть такого не может, что польское не только дешевле в Польше, но уже дешевле даже и в Украине. Вы все врете.
Особенно так рубашки на себе тут рвали некоторые, когда открыли границу и народ массово повалил в Польшу. Лицемеры.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:22
Re: Міжбанк: долар був
Может у вас так, а у нас как-то я не замечал. Ну есть кое-что польское, но я бы не сказал что оно дешевое. На вкус ничем не лучше наших аналогов. Покупал несколько раз польские сыры так и не понял почему их на этом форуме так любят. Может вы покупаете какие-то особенные продукты, но сколько раз покупал их в Бедронке так и не смог понять, ну почему все так визжат от удовольствия. Ещё и обзоры делают этого магазина. А когда дело до молока доходит то всё, капец, основной продукт для мужика, можно ради него эмигрировать.
|