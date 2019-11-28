Міжбанк: долар був

Додано: Вів 10 гру, 2019 16:22

denkauk написав: же польские продукті начали заполонять супермаркети и они дешевле внутрених украинских при етом качеством лучше же польские продукті начали заполонять супермаркети и они дешевле внутрених украинских при етом качеством лучше

Может у вас так, а у нас как-то я не замечал. Ну есть кое-что польское, но я бы не сказал что оно дешевое. На вкус ничем не лучше наших аналогов. Покупал несколько раз польские сыры так и не понял почему их на этом форуме так любят. Может вы покупаете какие-то особенные продукты, но сколько раз покупал их в Бедронке так и не смог понять, ну почему все так визжат от удовольствия. Ещё и обзоры делают этого магазина. А когда дело до молока доходит то всё, капец, основной продукт для мужика, можно ради него эмигрировать.