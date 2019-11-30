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ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за "токсичним"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Заявила заступник глави правління банку Галина Пахачук.
Дивися повний текст ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за \"токсичним\" кредитним портфелем на 250 млрд грн
.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 18:51
чому коломийський на волі?
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