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ПриватБанк зміг отримати 585
млн грн за "токсичним"...

ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за "токсичним"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:51

ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за "токсичним"...

Пропонуємо до обговорення:
Заявила заступник глави правління банку Галина Пахачук.

Дивися повний текст ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за \"токсичним\" кредитним портфелем на 250 млрд грн.
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чому коломийський на волі?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:56

Беня акционер(был)), а кредиты выдавали конкретные клерки и даже если дубилет скажет что беня его заставил то еще не факт)... вспоминается переписка свинарчуков и че под судом свиньи??? Банк это не м-н рошен, все документируется и отследить все украденые деньги 1 день работы!!! Тем более когда креды выдавали в привате давно сидели кураторы с нбу
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